Подмосковье 12 мая 2023, 18:34 Военно-полевая игра для школьников «Зарница» прошла в Балашихе

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Военно-полевая игра «Зарница» состоялась 12 мая в дивизии имени Ф. Э. Дзержинского в Балашихе. В мероприятии участвовали ученики 9-11 классов, которые поделились на 10 команд. На этапах игры школьникам пригодились навыки, приобретенные на уроках физкультуры, ОБЖ и истории России.

«Очень рад приветствовать вас на территории нашего прославленного соединения, которому в следующем году исполнится 100 лет. Военно-спортивная игра проводится на территории дивизии регулярно, на ней ученики могут усовершенствовать различные навыки, которые пригодятся в будущем», — сказал командир дивизии, генерал-майор Николай Кузнецов.

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Программа игры включала в себя приемы из курса молодого бойца. Школьники разбирали и собирали автомат Калашникова на скорость, надевали противогазы и общевойсковой защитный комплект и метали гранаты на точность. Также они продемонстрировали упражнения из нормативов «Готов к труду и обороне» (ГТО), умения строевой подготовки, навыки меткой стрельбы и знания истории России.

«Мы занимались подготовкой на территории школы, маршировали и оттачивали другие навыки. Сегодня мы достойно их показали, а также узнали для себя что-то новое. Я командир своего отряда, и самое страшное для меня — растеряться и не знать, что делать. Командир всегда должен знать, как поступить и вести за собой людей», — поделился ученик школы № 27 городского округа Балашиха Никита Рыбников

После окончания игры участники пообедали на военно-полевой кухне. На память школьники получили призы и сувениры. Также за наибольшее количество баллов на каждом этапе участники получили дипломы.

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