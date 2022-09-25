Военно-патриотическую игру «Девушки в погонах» провели в Подольске | 360°

Подмосковье 25 сентября 2022, 21:47 Поделиться Telegram

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Viber Военно-патриотическую игру «Девушки в погонах» провели в Подольске

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«Девушки в погонах» — ежегодная военно-патриотическая игра. 24 сентября в Подольске игра прошла в пятый раз.

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В этом году военно-патриотическую игру «Девушки в погонах» юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья посвятили 81-й годовщине подвига Битвы за Москву. Участие в соревнованиях приняли юнармейцы от 12 до 17 лет.

«Впервые на уровне областного масштаба мы провели игру в 2019 году. Тогда она объединила 31 команду — более 200 человек. Сегодня соревновались уже около 100 команд — 700 сильнейших представительниц военно-патриотических организаций — с каждым годом мы выходим на новый, более серьезный уровень. Сегодня к нам приехала делегация из Луганска и Донецка, девушки достойно показали уровень своей подготовки, силу своего духа и характера», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В программу конкурса вошли девять испытаний. Чтобы пройти этапы соревнований, девушкам нужно было проявить выносливость и продемонстрировать свои знания в области воинских званий и истории России.

«Мы решили организовать эту игру, чтобы девушки, которые наряду с молодыми людьми принимают участие в сложных испытаниях, тренируются, могли соревноваться между собой. Сегодня приняли участие рекордное количество юнармейцев. Впервые на Игру приехали 98 команд, не испугавшись ни погодных условий, ни конкуренции. Все они — уже победители, вне зависимости от занятого места. Работаем над тем, чтобы в будущем игра вышла на федеральный уровень», — отметил начальник штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Евгений Лукошников.

По итогу соревнований первое место заняла команда «Витязь-Быково» из городского округа Подольск. Второе место в этом году разделили девушки из команд «Витязь» из Чехова, «Разведчики» из Домодедова и «Крепость» из Можайска. Третье место поделили сразу пять команд: «Казачки» из городского округа Кашира, «Звезда» из городского округа Ступино, «Легион» из городского округа Орехово-Зуево, «Воин» из городского округа Воскресенск и «Сталь» из городского округа Электросталь.

Около 39 тысяч школьников Подмосковья состоят в рядах «Юнармии», больше половины из них — девушки.

Мероприятие организовано Региональным штабом Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Московской области при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

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