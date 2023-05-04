Подмосковье 04 мая 2023, 21:53 Военно-патриотическое мероприятие «Эстафета поколений» прошло в Подмосковье

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В преддверии Дня Победы в доме правительства Московской области прошло военно-патриотическое мероприятие «Эстафета поколений». В нем поучаствовали первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина, которая от лица спикера парламента Игоря Брынцалова поприветствовала присутствующих.

В празднике приняли участие ветераны, труженики тыла, участники боевых действий, активисты ветеранского движения, школьники, волонтеры и юнармейцы.

«В прошлом году Совету ветеранов администрации губернатора Андрея Воробьева и аппарату Мособлдумы исполнилось 35 лет. Но, мне кажется, самое важное — это не то, сколько лет вы работаете, важен результат», — поблагодарила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Она поблагодарила председателя Совета ветеранов Виталия Павличенко за любовь к Родине и Подмосковью.

Память погибших почтили минутой молчания. Мероприятие продолжилось праздничным концертом. Молодые люди выступили со стихотворениями и музыкально-литературными постановками. Солисты Московской областной филармонии и студенты Московского Губернского колледжа искусств исполнили для гостей песни военных лет.

«Молодежь сплотилась, чувствуется единый дух, настрой. Многие гуманитарную помощь отправляют, кто-то письма пишет — а письма на передовой очень радуют», — заявил подполковник Вооруженных сил РФ Дмитрий Сотников.

Также Павличенко передал школьникам капсулу с обращением. Он высказал уверенность, что ребята с честью и достоинством отнесутся к посланию и будут передавать его из поколения в поколение.

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