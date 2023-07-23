Подмосковье 23 июля 2023, 00:07 Военно-патриотический форум «Гвардейская смена» прошел в Можайске Пресс-служба Центрального округа Росгвардии

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В Можайске состоялся военно-патриотический форум «Гвардейская смена», мероприятие посетили представители 46 субъектов России. Ключевым событием стала перерегистрация одноименного общественного движения из межрегионального формата во всероссийский.

В ходе своего выступления начальник Главного военно-политического управления федеральной службы войск национальной гвардии России, генерал-лейтенант Григорий Мощик отметил, что патриотическое воспитание юных жителей страны является приоритетом для всех сфер жизнедеятельности.

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«Молодое поколение является той частью населения страны, которая особенно подвержена влиянию деструктивных сил. Молодежь — эта та категория граждан, которая должна быть наиболее охвачена комплексом патриотических мероприятий. Такое движение как „Гвардейская смена“ стало ориентиром для тех ребят, кто видит себя в будущем защитником Отечества», — подчеркнул генерал-лейтенант.

В конце форума воспитанники региональных подразделений движения «Гвардейская смена» провели показательные выступления, после чего состоялась церемония награждения инструкторов памятными знаками. Также юные патриоты задали интересующие вопросы Григорию Мощику и Герою России Сергею Лысюку.

Организацию «Гвардейская смена» основали в 2020 году при поддержке Росгвардии. Участники движения занимаются активными видами спорта, в том числе военно-прикладными, а также готовятся к военной службе.

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