Подмосковье 20 июня 2023, 16:18 Военно-патриотический фестиваль пройдет в музее истории танка Т-34 в Мытищах

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Военно-патриотический фестиваль «Фронтовая собака» пройдет в музейно-мемориальном комплексе «История танка Т-34» в Мытищах 24 июня. Он состоится в рамках акции, посвященной Дню памяти и скорби.

Фестиваль начнется 24 июня в 14:00 и продлится до 17:00. В программе показательные выступления кинологов Росгвардии, реконструкция работы собак в годы Великой Отечественной войны, патриотические песни, выставка оружия и презентация памятника собакам-истребителям танков.

Для гостей фестиваля будет открыто свободное посещение уличной экспозиции музея.

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