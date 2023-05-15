Подмосковье 15 мая 2023, 14:28 Военно-патриотический фестиваль «Победа в наших сердцах» прошел в Ногинске

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Фестиваль «Победа в наших сердцах» в 17-й раз прошел в Ногинске. Глава Богородского округа Игорь Сухин поблагодарил организаторов за то, что они сделали мероприятие интересным и востребованным среди молодежи.

Военно-патриотический фестиваль в Ногинске был приурочен к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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«Сейчас как никогда перед нами стоит важнейшая задача — сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне. Передать подрастающему поколению эту историю о подвигах наших отцов и дедов, а вместе с ней чувство гордости за нашу великую державу», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

В программе фестиваля была выставка советских плакатов, тематические локации, фотозоны, мастер-классы и экспозиция, посвященная Янушу Корчаку. Также можно было попробовать собрать и разобрать автомат Калашникова и пистолет Макарова.

Кроме того, участники фестиваля в рамках всероссийского проекта «Диалоги с героями» пообщались с председателем правления Фонда выпускников военных учебных заведений «Заслуги. Кодексы. Память. Честь», полковником юстиции запаса Сергеем Бычковым.

Напомним, в День Победы губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с блокадницей Альвиной Борисовой почтил память воинов Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориалу под Истрой.

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