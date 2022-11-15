Подмосковье 15 ноября 2022, 22:31 Военно-патриотический диктант провели в Одинцове

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В центре «Авангард» прошел военно-патриотический диктант. Диктант провел шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин.

Всероссийский военно-патриотический диктант провели во всех субъектах страны. Центр «Авангард» в городском округе Одинцово стал одной из центральных площадок акции. На базе центра диктант написали 1,5 тысячи человек.

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Проверить свои знания в истории России, ответить на вопросы о государственных символах и вспомнить великих полководцев смогли участники диктанта. За 60 минут участники отвечали на 60 вопросов.

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«Совершенно точно среднестатистическому школьнику вопросы этого диктанта под силу, взрослые должны равняться на школьников и брать с них пример, также подтягивать себя по этим знаниям. А если где-то чувствуем, что хромаем, то у нас есть целый год для того, чтобы подтянуться, почитать, подучиться», — отметила директор учебно­-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова.

Дата проведения диктанта была выбрана неслучайно. Знатоки военной истории отвечали на вопросы во Всероссийский день призывника. Основной целью диктанта организаторы называют изменение подхода к военно-патриотическому воспитанию молодежи. Главное — привить чувство преданности к Отечеству, отмечают организаторы диктанта.

«Очень важный аспект современности — это изучение истории, истории России, истории своей страны. Только зная историю, ты можешь дальше моделировать какое-то свое будущее и вообще быть в курсе того, что было и не дать ввести себя в заблуждение. Это очень-очень важно и это помогает избежать очень многих ошибок», — рассказал российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин.

До 30 ноября написать диктант можно дистанционно. Принять участие в акции может каждый желающий старше 14-ти лет. Церемония награждения победителей пройдет на патриотическом форуме в Москве и Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря.