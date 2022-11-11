Подмосковье 11 ноября 2022, 15:58 Военно-патриотический диктант проведут в Подмосковье 15 ноября

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Центр военно-патриотического воспитания «Авангард» в парке «Патриот» станет центральной площадкой для проведения всероссийского диктанта в Подмосковье. Акция состоится 15 ноября, в День призывника.

Новая просветительская акция впервые пройдет в России. Школьники из разных регионов, в том числе из Подмосковья, смогут проверить свои знания по истории, вспомнить о знаменитых сражениях и их героях. В процессе подготовки к диктанту ребята узнают много нового о полководцах, генералах и адмиралах России. Отдельным блоком будут даны вопросы о военных монументах, традициях и символах народов России, о достижениях страны в области спорта, науки и искусства.

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Принять участие во всероссийском военно-патриотическом диктанте могут жители Подмосковья от 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте акции.

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