Военно-патриотические сборы стартовали в Можайском округе для 200 ребят

В Можайске двести мальчишек и девчонок в возрасте от 12 до 17 лет собрались на традиционные военно-патриотические сборы «За нами Москва. 36-й Можайский укрепрайон».

Источник фото: телеканал «360»

Пока это не спецназ, но преподаватели и их методики тренировок — очень похожи. Жесткого возрастного ценза для участия в сборах нет — например, самому юному участнику всего 7 лет.

Источник фото: телеканал «360»

На сборах отрабатывают навыки обращения с оружием, стрельбы, проходит физическая подготовка, штурмовые тактические занятия — и все это под руководством профессиональных инструкторов, педагогов и даже реконструкторов. После прохождения сборов подросток научится делать если не все, то многое из арсенала настоящего разведчика и спецназовца.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках сборов юные ратники прошли пеший переход в солдатском обмундировании по участку Можайской линии обороны и посетили памятные места, в частности — легендарное Бородинское поле.

«Ожидания, конечно, оправдались — все ребята очень довольны и уже 15 человек просятся на 2-ю смену, будем как-то расширять наши возможности», — сказал председатель правления исторического центра «Ратники Отечества», майор запаса, Герой России Игорь Задорожный.

Источник фото: телеканал «360»

С 2015 года на территории округа «Ратники Отечества» реализовали более 50 проектов социальной и историко-патриотической направленности. В них приняли участие 20 тысяч детей и подростков из 50 регионов России, Белоруссии и Донбасса.

«К нашему счастью, есть ребята, которые возвращаются. Потому что здесь интересно — здесь они могут изучить историю, военно-прикладное дело, здесь с ними занимаются инструктора профессиональные и здесь с ними присутствуют на постоянной основе Герои России, которые рассказывают о своих историях, учат мужеству. Детям нравится, потому что это что-то новое для них и вообще — это патриотично», — сказала зам. главы администрации Можайского округа Мария Азаренкова.

В штабе постоянного организатора сборов — благотворительного фонда «Ратники Отечества» — уверены, что в патриотическом воспитании мелочей не бывает. Поэтому, например, церемонии открытия сборов проходят в Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.