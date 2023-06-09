Подмосковье 09 июня 2023, 11:38 Военно-патриотическая игра «Звезда» прошла в колледже «Подмосковье»

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Более 100 студентов из разных городов показали себя в военно-патриотической игре в Солнечногорске. Испытания, включающие сборку автомата и стрельбу, прошли на базе колледжа «Подмосковье».

Ходить строем, собирать и разбирать автомат на время, метать гранаты и стрелять из пневматической винтовки. Ребята из колледжа «Подмосковье», кажется, умеют делать все это с закрытыми глазами. К военно-патриотической игре «Звезда» они готовились несколько месяцев.

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«Я пять лет учился в кадетском корпусе, а потом пришел сюда учиться. Оказалось, что с колледжа ребята тоже ездят на соревнования военно-патриотические, и мне захотелось попробовать», — говорит командир отряда «Рать» Иван Петелько.

Иван сразу стал лидером отряда и привел свою команду к победе в прошлом году. Сдавать позиции ребята не собираются.

«Игра проходит у нас уже семь лет и стала традицией. Проводится „Звезда“ всегда в преддверии Дня России. Это очень важно и для студентов, и для сотрудников. Тем самым мы выражаем свою любовь к нашей великой, любимой, могучей стране», — подчеркнула директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина.

Солнечногорск, Клин, Лобня, Химки. В военно-патриотической игре приняли участие студенты 10 подразделений колледжа. За победу боролись более сотни человек.

В этом году в колледжах региона появятся дополнительные 800 бюджетных мест на самые востребованные специальности. Об этом в ходе обращения к жителям заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.