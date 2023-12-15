Подмосковье 15 декабря 2023, 12:38 Военно-патриотическая игра собрала 170 школьников в Дмитровском округе Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Финал первого этапа военно-патриотической игры «Наша сила в единстве», посвященный 82-й годовщине начала разгрома фашистских войск под Москвой, прошел в Дмитрове. Участниками игры стали 170 ребят из 10 школ округа.

В состав жюри конкурса вошли депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, начальник Управления образования администрации Дмитровского округа Татьяна Малинникова, заместитель командира по военно-политической работе войсковой части № 32516 Сергей Дегтярев, полковник запаса Игорь Костин, а также члены местного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство».

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«Здесь собрались лучшие из лучших, ребята, которые уже прошли непростой путь: отбор в своих образовательных организациях и участие в зональных соревнованиях. Прежде всего, они защищают честь своей школы, что очень почетно и важно» — отметила Татьяна Малинникова.

Специально к этому конкурсу школьники разучивали песни, подбирали форму, учились ходить строевым шагом и оказывать первую помощь, вязать узлы, собирать и разбирать оружие.

Победителем стала команда Синьковской школы № 2. Второе и третье место заняли команды из Деденевской школы и Дмитровской школы № 1. Среди кадетов отличилась команда Деденевской школы, второе место заняла Синьковкая школа № 1, а третье место поделили команды Черновской и Орудьевской школ.

Впереди у ребят следующий этап игры — школьный бал.

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