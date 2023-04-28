Подмосковье 28 апреля 2023, 13:46 Военно-патриотическая игра «Юнармия, вперед!» прошла в Ленинском округе Музей-заповедник "Горки Ленинские"

Читать 360tv в

Военно-патриотическая игра «Юнармия, вперед!» состоялась в музее-заповеднике «Горки Ленинские», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. В мероприятии приняли участие 125 команд из Москвы и области, а также представители Луганской Народной Республики (ЛНР).

Соревнования организовало региональное отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия». Испытания проходили порядка 1000 членов военно-патриотических отрядов. В составе каждой команды числилось семь человек в возрасте от 12 до 17 лет. В рамках программы прошло 10 конкурсных испытаний.

Реклама

«Ребята показали отличную подготовку, собранность, дисциплинированность и любовь к Родине — качества, присущие настоящему патриоту. Здорово, что юнармейцы не только словами, но и настоящими делами показывают свою готовность защищать Россию», — рассказал начальник штаба подмосковного отделения движения «Юнармия» Евгений Лукошников.

Первое место в общем зачете заняли представители Ступина и Подольска. В числе призеров также оказались юнармейцы из Химок, Чехова, Электростали и Можайска. После церемонии награждения участники побывали на экскурсиях музея-заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона поучаствовать в экологической акции «Лес Победы», которая пройдет 13 мая.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».