Подмосковье 15 июня 2023, 14:40 Военно-патриотическая игра для студентов колледжа «Подмосковье» прошла в Солнечногорске

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Военно-патриотическая игра «Звезда» прошла в деревне Козино под Солнечногорском. Участие в соревнованиях приняли более 100 студентов из девяти структурных подразделений колледжа «Подмосковье».

Команды представляли Солнечногорск, Химки, Клин и Лобню. Студенты участвовали в испытаниях: строевая подготовка, разбор и сбор автомата, полоса препятствий, метание гранат, основы медицинской подготовки.

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«Военно-патриотическая игра проводится с 2017 года и уже стала одной из традиций образовательного учреждения», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Победителем соревнований стала команда структурного подразделения № 1 солнечногорского филиала колледжа «Подмосковье».

Вместе с игрой в Солнечногорске прошел и региональный семинар по подведению итогов воспитательной деятельности педагогических работников. Участниками семинара стали заместители директоров по учебно-воспитательной работе со всех округов региона.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в колледжах региона появится 800 дополнительных бюджетных мест.

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