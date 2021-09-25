Военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» прошла в Подмосковье

В Московской области 25 сентября прошла масштабная военно-патриотическая игра «Девушки в погонах». Соревнования между представительницами прекрасного пола состоялись в городском округе Подольск. В них приняли участие 511 девушек.

Поддержать юных участниц приехала министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе. Она отметила, что в подмосковное подразделение «ЮНАРМИЯ» входят больше 36 тысяч участников, и почти половина из них — девушки. Поэтому было решено проводить женские соревнования.

Девушки му военные умения. Например, построение, сборка пистолета и автомата, бег с препятствиями, бросок гранаты. Итоги состязаний выявили самых сильных участниц не только в практике, но и в знании истории России и воинских званиях страны.

Соревнование среди девушек в Подмосковье остается для России уникальным — пока аналогов не проводят больше нигде. Оно проходит уже третий год подряд, и интерес к состязаниям только растет. Первое место в текущем году заняла команда «Патриоты Подолья» из городского округа Подольск.