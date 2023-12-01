Подмосковье 01 декабря 2023, 15:30 Военно-историческую реконструкцию проведут в музее танка Т-34 в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Музей «История танка Т-34» представит военно-историческую реконструкцию. Мероприятие ко Дню воинской славы России проведут бесплатно.

Реконструкция «Разгром немецких войск под Москвой» пройдет на территории музея 2 декабря с 14:00 до 15:00. Там покажут атмосферу и развитие событий в годы Великой Отечественной войны.

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Также для посетителей музея будут работать интерактивные площадки: штыковой бой, метание гранат, разборка и сборка стрелкового орудия и тир.

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