Подмосковье 30 ноября 2023, 14:12 Военно-исторический квест для школьников прошел в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Военно-исторический квест прошел среди школьных команд в Лобне. Его приурочили к 82-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

Организатором квеста «Лобненский рубеж» в округе стала школа № 4. Состязания проводились на 12 тематических станциях в Мемориальном комплексе «Лобненский рубеж обороны Москвы 1941 года».

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Командам предстояло выполнить ряд заданий, например, разгадать шифровку азбукой Морзе и ответить на вопросы по истории.

Победителями соревнований стали ученики из школы № 3. Всех участников квеста угостили горячим чаем и солдатской кашей.

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