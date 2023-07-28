Подмосковье 28 июля 2023, 20:38 Военно-исторический фестиваль изменит схему движения транспорта в Можайске 29 июля Минтранс Подмосковья

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На Бородинском поле в Можайске 29 июля пройдет военно-исторический фестиваль. Мероприятие изменит схему движения с 8:000 до 19:00, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Движение будет перекрыто с 8:00 до 19:00 на участке Можайского шоссе, проходящем через д. Татариново, Горки, Бородино, а также на участках от Можайского шоссе до д. Семеновское (через д. Шевардино, и от д. Семеновское до Можайского шоссе через д. Псарево)», — пояснили в ведомстве.

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Изменится схема движения маршрута № 23. Автобусы курсируют через поселок Бородинский музей. Общественный транспорт будут объезжать перекрытый участок через деревню Псарево.

Перед фестивалем дорожные службы отремонтировали ямы, помыли проезжую часть и убрали мусор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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