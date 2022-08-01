Военно-исторический фестиваль и игра в «живые» шахматы прошли в Бородине

В Бородине привлекли сотни гостей военно-исторического фестиваля. Там сыграли в «живые» шахматы, расположив для этого гигантскую шахматную доску. Битва повторяла знаменитую итальянскую партию, которую разыграли в Варшаве российский шахматист Александр Петров и немецкий гроссмейстер Александром Гофман в 1844 году.

«Сегодня мы воспроизвели знаменитую шахматную партию, где партия длилась всего лишь 20 ходов, где был пожертвован ферзь со стороны черных, и эта партия по праву вошла в золотой фонд шахмат. Мы ее выбрали, чтобы зрителям было интересно. И один из интересных моментов, так как сегодня день рождения Дениса Давыдова, где себя проявила русская кавалерия. И эта партия — хороший памятник ему», — рассказал Александр Болховитин, международный мастер спорта по шахматам.

Ходы гроссмейстеров на «поле боя» мастерски отыграли участники клубов исторической реконструкции. Костюмы на них были самые изысканные и по-настоящему исторические — один такой генеральский мундир стоит как иномарка.

Последние дни июля для Бородинского музея-заповедника выдались насыщенными — на его территории прошли акции, приуроченные ко дню рождения партизана, участника Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова. Завершилось мероприятие очень зрелищно: состоялась масштабная реконструкция кавалерийского сражения.