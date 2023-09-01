Подмосковье 01 сентября 2023, 12:22 Военно-исторический фестиваль «День Бородина» начался в Можайске архив пресс-службы администрации Можайского г. о.

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В Можайске стартовал международный военно-исторический фестиваль «День Бородина». На площадке организаторы воспроизведут сражение русской и французской армий во время событий Отечественной войны 1812 года.

Программы пройдут в музее-заповеднике «Бородинское поле». Для гостей установили интерактивные тематические площадки, рассказывающие историю событий 211-летней давности на этих землях. Также посетители смогут увидеть модное дефиле эпохи наполеоновских войн «Красота минувших эпох».

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Фестиваль продлится до 3 сентября. В дни его проведения перекроют движение от деревни Бородино до поворота на Спасо-Бородинский монастырь, пешеходы смогут попасть на площадку только со стороны населенного пункта Семеновское.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что с помощью портала welcome.mosreg.ru удобно находить информацию обо всех достопримечательностях и культурных событиях в регионе.

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