01 сентября 2023, 12:22
Военно-исторический фестиваль «День Бородина» начался в Можайске
В Можайске стартовал международный военно-исторический фестиваль «День Бородина». На площадке организаторы воспроизведут сражение русской и французской армий во время событий Отечественной войны 1812 года.
Программы пройдут в музее-заповеднике «Бородинское поле». Для гостей установили интерактивные тематические площадки, рассказывающие историю событий 211-летней давности на этих землях. Также посетители смогут увидеть модное дефиле эпохи наполеоновских войн «Красота минувших эпох».
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Фестиваль продлится до 3 сентября. В дни его проведения перекроют движение от деревни Бородино до поворота на Спасо-Бородинский монастырь, пешеходы смогут попасть на площадку только со стороны населенного пункта Семеновское.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что с помощью портала welcome.mosreg.ru удобно находить информацию обо всех достопримечательностях и культурных событиях в регионе.
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