Подмосковье 20 февраля 2024, 18:21 Военно-историческая реконструкция пройдет в музее Минобороны России 23 февраля Unsplash

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Музейно-храмовый комплекс Минобороны России подготовил большую праздничную программу ко Дню защитника Отечества. Так, на Поле Победы в 13:00 состоится военно-историческая реконструкция «Вызываем огонь на себя! Последний бой младшего лейтенанта Графова».

На мероприятии выступят 60 реконструкторов из военно-исторических клубов. Кроме того, в представлении примет участие и авиация.

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Также в этот день будет работать интерактивная площадка «300-й медсанбант». Гостям расскажут о работе медиков в годы Великой Отечественной войны, а также позволят примерить обмундирование военных медиков и попытаться перенести раненых. Все желающие смогут обучиться азам первой помощи и бинтованию.

На Поле Победы развернется выставка образцов стрелкового оружия Красной армии и оружия фашистской Германии. Кроме того, на территории комплекса можно будет прокатиться на аттракционе «Танкодром» и принять участие в аркадах.

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