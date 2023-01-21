Подмосковье 21 января 2023, 04:14 Военкор Ольга Кирий отвезет в зону СВО рисунки и письма подмосковных детей ГАУ АИС «Подмосковье»

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Школьники Одинцова передали для военнослужащих 170 рисунков и более 30 писем. Отвезти их в зону проведения спецоперации пообещала военкор RT Ольга Кирий.

В Лесногородской школе установили почтовый ящик, куда дети приносят письма для солдат. Более 200 писем уже передали бойцам. Ребята узнали, что военкор RT Ольга Кирий отправляется в очередную командировку и решили передать с ней письма со словами поддержки.

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«Когда смотришь, как солдат читает письмо — это настолько трогательно. Мы когда сейчас работали в батальоне „Восток“, видели — у них в штабе висит письмо от кого-то из детей, они его даже повесили в рамочку. Получается это настолько тронуло бойцов — крутых, брутальных парней, которые идут в бой, которые на передовой и вот такая нежность. Это просто супер. Это словами не передать. Ребята их читают, заряжаются силой и уверенностью», — рассказала Кирий.

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Это уже не первая ее командировка. Она снимала освобождение «Азовстали». Военкор отметила, что ее поразили рисунки детей Украины, которые висели на стенах в бункере, где прятались боевики «Азова»*.

«Когда мы были на базе „Азовстали“, в лагере, у них тоже там были рисунки. Там такие рисунки, что страшно за этих детей. Там изображены российские солдаты, кровь, мины — это страшно», подчеркнула Кирий.

В батальон «Восток» передадут и рисунки — это 170 работ юных художников со всей России. Они присылали свои картины на конкурс «Пушкин глазами детей», который ежегодно проводится в Музее-заповеднике А. С. Пушкина. Теперь эти яркие иллюстрации известных сказок будут украшать и заряжать позитивом бойцов на линии соприкосновения. С начала СВО музей передал на Донбасс более 500 рисунков.

ГАУ АИС «Подмосковье»

«Я как педагог-психолог прекрасно понимаю, что это хорошая терапия. Решение пришло сразу. Мы думали, чем мы можем помочь, мы музей и решили помочь таким способом. Чтобы создать там для солдат атмосферу добра, связи с Родиной, позитивного настроения, позитивного мышления. Чтобы они помнили, что есть мирная жизнь, что их здесь ждут и любят», — рассказал зам директора по научной работе музея-заповедника.

Кирий пообещала записать обращение для школьников от солдат.

* Националистический полк «Азов» — террористическая организация, запрещена в России.