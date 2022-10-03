Мобилизованным из Подмосковья разрешили брать с собой кнопочные телефоны и теплые вещи | 360°

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Мобилизованным из Подмосковья разрешили брать с собой кнопочные телефоны и теплые вещи

Военком Подмосковья Астахов перечислил вещи, которые разрешили брать мобилизованным

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Мобилизованные бойцы могут взять с собой теплую одежду и кнопочные телефоны, а лекарства и смартфоны лучше оставить дома. Военный комиссар Московской области Алексей Астахов рассказал на заседании регправительства с участием губернатора Андрея Воробьева, что вложить в рюкзак призывнику.

Продукты брать можно, но только нескоропортящиеся и с расчетом на сутки, в пунктах размещения бойцам положено трехразовое горячее питание. Лекарства он посоветовал оставить дома, так как в каждой воинской части есть медпункты.

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Телефоны разрешены, но только кнопочные, без расширенных мультимедийных возможностей. И пользоваться ими можно будет в установленное распорядком дня время.

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«Хотел бы отметить, что никаких запретов на то, чтобы брать с собой экипировку и теплые вещи, нет. Безусловно, все это может быть с собой», — сказал Алексей Астахов.

Каски и бронежилеты бойцам выдадут перед выполнением учебных и боевых задач. По словам военного комиссара, некоторые приносят свое снаряжение. Как правило, это люди, которые уже участвовали в боевых действиях. Они могут им пользоваться, это не запрещено.

Андрей Воробьев

Частичная мобилизация в РФ

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