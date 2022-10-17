Военком из Подмосковья отправился добровольцем на спецоперацию | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 13:24 Поделиться Telegram

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Viber Военком из Подмосковья отправился добровольцем на спецоперацию

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Полковник Артур Уланов, который возглавляет военкомат по городским округам Химки, Долгопрудный и Лобня, сам решил отправиться на спецоперацию. Он посчитал, что его опыт выполнения специальных военных задач будет совсем не лишним на поле боя.

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«Мне удалось подобрать десять наиболее опытных человек из резерва, которые согласились поехать со мной в зону специальной военной операции. Эти ребята — профессионалы своего дела», — отметил военком Уланов.

По его словам, группа, которую он собрал для участия в боевых действиях, состоит из специалистов по маскировке и инженерным технологиям. Это бойцы, которые участвовали в том числе и в «горячих точках».

Артура Уланова лично проводил в путь военный комиссар Подмосковья, полковник Алексей Астахов. Он рассказал, что частичная мобилизация в регионе идет строго по графику.

«Главное в этой работе — не количество, а качество и навыки тех, кого мы призываем сегодня для выполнения поставленных задач», — отметил он.

Астахов объяснил, что не всех добровольцев, которые сами приходят в военкомат, призывают. Дело в том, что некоторые желающие послужить Родине не имеют военных специальностей, которые требуются в зоне СВО. Задача военкомов — объяснять это и, вместе с тем, помочь каждому реализовать свои умения и желания.

Как сказал Алексей Астахов, всех мобилизованных снаряжают дополнительным обмундированием и питанием. Каждая отправка бойцов в центры учебы проводится в торжественной обстановке, а ребятам желают только одного: побыстрее вернуться домой здоровыми, и с победой.

Мобилизованным, добровольцам и их семьям начали приходить выплаты в Подмосковье. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что почти 4,5 тысячи призванных на службу уже получили по 200 тысяч рублей.

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