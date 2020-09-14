Питьевую воду высокого качества получат еще более 300 тысяч жителей Подмосковья

Сегодня, 14 сентября, он провел видеоконференцию с зампредами областного правительства и главами округов. Воробьев поручил взять на особый контроль все территории, где из кранов жителей течет вода плохого качества.

«Эта тема раньше звучала часто и много. И, к сожалению, сегодня до сих пор ряд городов испытывает проблемы с чистой водой», — сказал губернатор.

Так, до конца года запустят 30 водозаборных узлов. Это сделают в Егорьевске, Можайске, Пушкино, Рузе, Коломне, Дмитрове. Также введут насосные станции и трубопроводы в Дзержинском.

Необходимо выделить наиболее чувствительные территории — а это Орехово-Зуево, Балашиха, Дзержинский — и поставить четкие сроки завершения работ Андрей Воробьев.

В Балашихе и Орехово-Зуеве капитально отремонтируют водопроводные сети. По каждой территории отчитался зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

«Сегодня нет никаких рисков ни по Дмитрову, ни по Пушкино, ни по Орехово-Зуеву — мы идем в графике. По Балашихе — сроки очень сжаты, но в этом году мы все работы завершим. Так же, как и по Дзержинскому», — сказал он.

Все работы выполнят по губернаторской программе «Чистая вода». При этом одна из самых важных задач — вовремя информировать жителей Подмосковья о ремонте.

Как подчеркнул Андрей Воробьев, это в первую очередь работа муниципальных центров управления регионом. И чтобы все это не осталось на бумаге, каждую неделю они будут отчитываться по водоснабжению. В результате составят рейтинг муниципалитетов.

Так станет понятно, кто и почему недорабатывает. Аварийные ситуации, если такие уже произошли, должны постоянно находиться под контролем, отметил Воробьев. Но главная задача — не допустить их возникновения.

Для этого территории регулярно проверяют. О плановом или экстренном ремонте жители должны узнать как можно скорее и без сдвигов по времени. Отслеживать все обращения и жалобы необходимо специалистам муниципальных центров управления регионом.