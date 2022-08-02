Воду в ЖК «Молодежный» в Красногорске проверили после обращений жителей

В Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья поступило обращение от жителей ЖК «Молодежный» в Красногорске. Они пожаловались, что у них наблюдается ненадлежащее качество холодного водоснабжения. В ситуации решили разобраться специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы.

Была проведена проверка, специалисты взяли пробы воды на местном водозаборном узле. Визуально вода была без цвета и запаха, оказалось, что по лабораторным исследованиям, качество воды полностью соответствовало нормам СанПиНа.

Кроме того, были взяты пробы воды на вводе в дома самого жилого комплекса «Молодежный». Вода оказалась визуально прозрачной, без цвета и запаха. Была произведена промывка внутридомовых сетей холодного водоснабжения во всех домах ЖК. Произвести проверку качества холодной воды в жилых помещениях заявителей не удалось в связи с их отсутствием.

Теперь поступила рекомендация взять ситуацию с качеством воды в ЖК «Молодежный» под контроль Министерства ЖКХ региона. Кроме того, было поручено оперативно реагировать на все обращения граждан, информировать их обо всех работах на инженерных сетях и объектах ЖКХ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе программы социальной газификации в Подмосковье. Ее планируют завершить до конца этого года.