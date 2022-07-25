Воду и мороженое раздали в автобусах и электричках Подмосковья в жаркие выходные

В Московскую область вернулась жаркая летняя погода, поэтому подмосковные перевозчики общественного транспорта начали поддерживать своих пассажиров. Они раздавали им прохладную воду и мороженое.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что только за выходные успели раздать больше 15 тысяч литров воды, из них примерно 10 тысяч — на остановках транспорта и в автобусах.

«За выходные раздали свыше 15 тысяч литров воды. Акцию поддержали более 100 перевозчиков общественного транспорта из 43 муниципалитетов. На этой неделе также ожидаются жаркие дни, поэтому раздача воды будет продолжена», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Питьевая вода раздавалась в первую очередь рано утром, когда большое количество людей едут на работу, а также в вечерний час пик. Все мобильные пункты создали так, чтобы пассажиры могли при этом свободно входить и выходить из транспорта. На некоторых маршрутах подмосковного перевозчика «Домтрансавто» людям раздавали не только воду, но и бесплатное мороженое.

В часы наиболее активного пассажиропотока сотрудники ЦППК и МТППК раздавали прохладную воду на станциях Мытищи, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, а также на Ленинградском, Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах. За транспортным развитием Подмосковья следит лично губернатор региона Андрей Воробьев.