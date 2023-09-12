Подмосковье 12 сентября 2023, 17:45 Водозаборный узел в Павловской Слободе реконструируют в 2024 году Unsplash

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Водозаборный узел в селе Павловская Слобода Истринского округа реконструируют в 2024 году. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова сообщила, что подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, а также провести строительно-монтажные работы.

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Отмечается, что водозаборный узел обеспечивает питьевой водой технолицей имени Долгих и прилегающие здания.

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