12 сентября 2023, 17:45
Водозаборный узел в Павловской Слободе реконструируют в 2024 году
Водозаборный узел в селе Павловская Слобода Истринского округа реконструируют в 2024 году. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова сообщила, что подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, а также провести строительно-монтажные работы.
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Отмечается, что водозаборный узел обеспечивает питьевой водой технолицей имени Долгих и прилегающие здания.
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