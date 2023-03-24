Подмосковье 24 марта 2023, 22:01 Водозаборный узел построили в ЖК «Равновесие» в Одинцове

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Застройщик ЖК «Равновесие» в селе Перхушково в Одинцове построил водозаборный узел (ВЗУ). Его производительность составит 2300 кубических метров в сутки. Добыча воды будет осуществляться из четырех скважин глубиной 250 и 350 метров.

«Все, что здесь произведено, мало того, что отечественное, благодаря во многом вашим личным усилиям, это делается на территории Одинцовского района в Кубинке. Первый блок, который вы видите, — это раздача воды насосами на дома, которые сейчас вводятся в эксплуатацию», — объяснил представитель компании-застройщика.

ВЗУ оборудовали системой очистки воды без применения химических реагентов. Специальная технология значительно снижает расходы на эксплуатацию объекта. Собранный фильтрат утилизируется с помощью спецтехники.

«Данная технология позволяет обрабатывать воду, не используя реагенты, а используя только кислород и электричество», — пояснил заместитель главы администрации Одинцовского округа Михаил Коротаев.

Объект полностью автоматизировали, он может функционировать с минимальным количеством сотрудников. Водозаборный узел планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в шести городских округах региона модернизируют канализационные системы.

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