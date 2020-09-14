Водозаборный узел отремонтируют в Люберцах в этом году

В Люберцах в этом году отремонтируют водозаборный узел. На нем установят станцию осветления воды. Об этом рассказала пресс-служба администрации округа.

Красковский ВЗУ-22 реконструируют в Люберцах в рамках программ «Чистая вода».

«В этом году в рамках госпрограммы „Чистая вода“ запланирована реконструкция красковского ВЗУ-22 с установкой станции осветления, обезжелезивания и блоков умягчения воды. А в 2021 году будет построена повысительная насосная станция в Люберцах», — сообщил глава округа Владимир Ружицкий на заседании правительства Московской области.

Помимо этого, глава Люберец рассказал о вакцинации в округе. Прививку поставили уже более 18,5 тысячи человек. Ружицкий призвал всех жителей ответственно подойти к вопросу вакцинации.