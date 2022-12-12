Подмосковье 12 декабря 2022, 16:10 Водозаборный узел отремонтировали в Ногинске

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Завершился ремонт на водозаборном узле в Ногинске-9. Ранее там из-за гидроудара произошла авария на станции обезжелезивания. О ситуации с качеством воды в поселке доложили главе Богородского городского округа Игорю Сухину.

Жители Ногинска-9 в конце лета пожаловались на желтоватый цвет воды, неприятный запах и следы ржавчины на сантехнике. Экспертиза показала — содержание железа было превышено в несколько раз. Причины ухудшения качества воды вскоре установили.

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«Возможно, было отключение по электричеству какой-то скважины, и после запуска произошел гидроудар, который порвал трубы», — рассказал главный инженер обслуживающей организации Александр Малышев.

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После аварии первым делом заменили насосы, а резервуары с водой очистили от отложений железа. После приступили к работам на самой станции обезжелезивания.

«Совместно с администрацией было принято решение заключить договор с подрядной организацией на ремонт после гидроудара станции обезжелезивания. Здесь поменяли засыпку в одной колонне, смонтировали новые трубопроводы, привели ее в порядок», — добавил главный инженер обслуживающей организации Александр Малышев.

После ремонта провели экспертизу качества воды, чтобы убедиться в ее безопасности. Результаты показали, что содержание железа в воде не превышает допустимые показатели — 0,3 миллиграмма на литр.

«Такие случаи лишний раз говорят нам, что мы должны стремиться к тому, чтобы не было перебоев с подачей электричества. Потому что эти перебои приводят к таким серьезным последствиям, когда качество воды ухудшается и из-за этого страдает целый поселок. Хорошо, что аварию устранили, но выводы необходимо сделать», — отметил глава городского округа Богородский Игорь Сухин.

Сейчас станция обезжелезивания в поселке Ногинск-9 продолжает работу в штатном режиме.

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