Водозаборный узел открылся в поселке Отрадное

Завершилась масштабная реконструкция водозаборного узла № 8 в поселке Отрадное. Церемония запуска состоялась 6 июня, сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области.

Он был построен в 1973 году. Мощности водозабора хватало на обеспечение чуть более четырех тысяч человек, но после замены оборудования она увеличилась в разы — теперь чистой и качественной водой снабжаются порядка 12 тысяч местных жителей. Работы проводились поэтапно, без отключения домов от водоснабжения. Сейчас водозабор находится на обслуживании Красногорского водоканала.

Благодаря реконструкции дома в Марьино и Ангелово были переключены от водозаборного узла коммерческой организации к муниципальной. Также были капитально отремонтированы две существующие артезианские скважины и обустроены три дополнительные.

Повысилась не только производительность оборудования, но и качество воды. Была построена станция обезжелезивания, и теперь вода соответствует нормативам СанПин.

В церемонии запуска водозаборного узла № 8 приняли участие глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, представители Министерства ЖКХ Подмосковья и местные жители.