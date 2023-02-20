Подмосковье 20 февраля 2023, 16:27 Водоводы для четырех заводов по утилизации мусора построят в Подмосковье в 2023 году

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Строительство водозаборных сооружений (ВЗУ) и сетей водоснабжения для нужд четырех заводов по энергетической утилизации отходов в Московской области собираются начать в 2023 году. Предприятия находятся в Солнечногорске, Наро-Фоминске, Воскресенске и Богородском.

В январе этого года определился подрядчик для строительства ВЗУ в Солнечногорске. Им стал «Экостройинвест». Ему предстоит возвести объект мощностью 2210 кубических метров в сутки и проложить 174-метровый водопровод от скважин до территории завода.

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В Наро-Фоминске строить объект с водонаборной способностью 2,243 кубического метра в сутки будет «Укс икс и д». Для подачи воды проложат три линии трубопроводов. Их общая протяженность составит 2,8 километра.

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В Воскресенске работы выполнит «Стройремкомплекция». Помимо ВЗУ производительностью 44,5 кубических метров в сутки, подрядчику предстоит построить водопровод длиной 1,5 километра.

«В скором времени будет проведен конкурс на поиск подрядчика для строительства трассы водовода диаметром 90 миллиметров и протяженностью около километра для завода, базирующегося на территории Богородского городского округа в деревне Тимохово», — пояснил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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