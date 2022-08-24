Водовод к деревне Тимохово в Богородском округе построят в ноябре

Начиная с февраля текущего года, в Богородском округе проводится строительство присоединительного водовода, который ведет от Восточной системы водоснабжения к деревне Тимохово. На данный момент готовность объекта оценивается примерно в 53%. Ожидается, что строительство закончится уже в ноябре этого года.

«В настоящее время параллельно строительству присоединительного водовода нами совместно с заказчиком, контролирующим ход строительного процесса, нашей подведомственной организацией ГУП МО „КС МО“ разрабатывается проект на внутриквартальные сети водоснабжения. Протяженность строящегося водовода составит порядка четырех километров, с учетом разводной сети по домам — более 11 километров», — сказал Антон Велиховский, Министр ЖКХ Московской области.

Сейчас для водоснабжения, которое будет производиться посредством ГУП МО «КС МО», собрали заявки местных жителей, которые согласны заключить абонентский договор с предприятием. Разработать этот проект планируется до сентября этого года, после этого все документы отправят на государственную экспертизу.

Еще в 2021 году жители деревни Тимохово обратились по вопросу подачи к ним в дома чистой воды. Компания решила в порядке приоритета разработать проект по строительству водовода, который ведет к населенному пункту. Согласно проекту, трассу начали прокладывать в виде двух линий труб, которые проходят через несколько деревень и поселков. Когда новая магистраль будет введена в эксплуатацию, получится подключить к водоснабжению как минимум три тысячи жителей Богородского округа.

Отметим, строительство присоединительного водовода от Восточной системы водоснабжения к деревне Тимохово осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода», Государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».