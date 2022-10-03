Водовод к деревне Тимохово построят в Богородском округе до конца года | 360°

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Водовод к деревне Тимохово построят в Богородском округе до конца года

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Новый водовод к деревне Тимохово, который сейчас строится, готов уже на 80%. Об этом рассказали в Министерстве ЖКХ региона. В рамках исполнения Федерального проекта «Чистая вода» продолжается присоединение населенных пунктов Богородского округа к Восточной системе водоснабжения.

«В январе текущего года был введен в эксплуатацию новый водовод, построенный от насосной станции № 9 Восточной системы водоснабжения к поселку Рыбхоз. Теперь свыше тысячи жителей указанного поселка получают чистую питьевую воду из Восточной системы водоснабжения. Следующий населенный пункт, в который придет чистая вода, — деревня Тимохово. В настоящее время здесь уже строится присоединительный водовод протяженностью порядка четырех километров от существующей магистрали Восточной системы водоснабжения» — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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Он отметил, что трасса строящегося водовода проходит через несколько деревень, в том числе Колонтаево и Марьино-2. Таким образом, к магистрали смогут подключить не только деревню Тимохово, но и жителей вышеперечисленных населенных пунктов.

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Ожидается, что прокладка трассы будет завершена в текущем году. Сейчас она уже почти полностью готова. Примерно три тысячи жителей Богородского округа получат централизованное водоснабжение.

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