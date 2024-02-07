Подмосковье 07 февраля 2024, 15:08 Водоснабжение жилых домов наладили в Восточном микрорайоне Лобни Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Вблизи дома № 15 на Вокзальной улице в Лобне сломалась водозаборная колонка. Некоторые дома в Восточном микрорайоне остались без воды. Администрация округа помогла жителям частного сектора в решении этого вопроса.

Первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев пообщался с жителями микрорайона. Он рассказал, что для удобства дом одной пожилой горожанки подключили к центральному водопроводу. Теперь у нее нет необходимости ходить с тяжелыми ведрами за водой. Ранее она ходила за водой с тяжелыми ведрами, так как обустроить коммуникации в доме 1933 года постройки не было возможности.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

По вопросам подключения домовладения к центральному водоснабжению жители частного сектора в Лобне могут обращаться в ООО «Чайка».

Отметим, что Вадим Лебедев в дальнейшем продолжат курировать вопросы в микрорайонах Восточный и Депо.

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