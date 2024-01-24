Подмосковье 24 января 2024, 21:29 Водоснабжение восстановили в поселке Трехмарьино под Волоколамском Unsplash

Читать 360tv в

Временно исполняющая полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова проконтролировала восстановление водоснабжения в поселке Трехмарьино. Специалисты установили новый глубинный насос, обратный клапан и задвижку.

Подготовительные работы велись несколько дней. Специалисты произвели ремонт электрической части шкафа управления на водозаборном узле, отогрев и замена части трубопровода холодного водоснабжения.

Реклама

Рабочие с помощью крана извлекли девять 10-метровых водоподъемных колонн, затем заменили старый насос на современный, отвечающий всем характеристикам, и снова установили колонны.

По мере наполнения водонапорной башни вода поступила в дома жителей. В ближайшее время ее напор увеличится.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».