24 января 2024, 21:29
Водоснабжение восстановили в поселке Трехмарьино под Волоколамском
Временно исполняющая полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова проконтролировала восстановление водоснабжения в поселке Трехмарьино. Специалисты установили новый глубинный насос, обратный клапан и задвижку.
Подготовительные работы велись несколько дней. Специалисты произвели ремонт электрической части шкафа управления на водозаборном узле, отогрев и замена части трубопровода холодного водоснабжения.
Реклама
Рабочие с помощью крана извлекли девять 10-метровых водоподъемных колонн, затем заменили старый насос на современный, отвечающий всем характеристикам, и снова установили колонны.
По мере наполнения водонапорной башни вода поступила в дома жителей. В ближайшее время ее напор увеличится.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Волоколамск
Реклама
Реклама