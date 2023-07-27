Подмосковье 27 июля 2023, 00:12 Водоснабжение восстановили после аварии в Воскресенске МОС АВС

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В микрорайоне Лопатинский в Воскресенске восстановили водоснабжение после аварии. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Подмосковья.

«На месте технологического нарушения работали аварийные бригады из МУП „Белоозерское ЖКХ“ и направленная министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области оперативная группа ГКУ „МО „МОС АВС“», — уточнили в ведомстве.

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Аварию устраняли восемь человек с помощью экскаватора, илососа, двумя помпами и еще тремя спецмашинами. На время ремонта местным жителей обеспечили питьевой водой.

Специалисты заменили поврежденный участок и установили три муфты на новый водовод. Сейчас резервуар заполняется водой. Воду включат при заполненности 60%.

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