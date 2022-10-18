Водоснабжение в высотке на 3-й Крестьянской улице восстановили в Мытищах | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 16:56 Водоснабжение в высотке на 3-й Крестьянской улице восстановили в Мытищах

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В Госжилинспекции Подмосковья мотивировали управляющую компанию под названием МУП «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО» как можно скорее вновь подать воду в 14-этажку на 3-й Крестьянской улице в Мытищах. В надзорное ведомство обратились сами жители, у которых произошла значительная коммунальная авария в квартире. Саму аварию удалось ликвидировать, но вот водоснабжение после этого пропало.

Люди не смогли долго сидеть без воды и попросили о помощи. В итоге инспекторам действительно удалось вернуть подачу водоснабжения, рассказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

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Все началось с того, что в одной из квартир потек полотенцесушитель. Для ликвидации пришлось перекрыть водоснабжение, но потом нужный ремонт все-таки провели и воду снова дали.

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«Напомню управляющим компаниям, что оперативно ликвидировать аварийную ситуацию — это только половина дела. Немаловажная часть этого процесса — устранить последствия аварии, к которым, как правило, относится приостановка подачи коммунальной услуги целой группе собственников», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина. Она добавила, что в этом случае всегда нужно действовать как можно более оперативно, чтобы предоставление очень важных для людей услуг ни в коем случае не затягивалось слишком надолго.