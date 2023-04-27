Подмосковье 27 апреля 2023, 13:15 Коммунальщики полностью восстановили водоснабжение в Люберцах Министерство ЖКХ МО

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Подача холодной и горячей воды в городском округе Люберцы полностью восстановлена, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Ранее водоснабжение было ограничено из-за технологического сбоя вечером 25 апреля на канализационном коллекторе в поселке Красково.

Специалисты завершили работы по устранению неполадок в 01:00 ночи 27 апреля. Подача горячей и холодной воды восстановлена в 150 многоквартирных домах, 19 социальных объектах, 360 частных секторах, трех пожарных частях и семи котельных в Люберцах и поселках Коренево, Малаховка, Красково и Октябрьский.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о повышении газовой безопасности в регионе.

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