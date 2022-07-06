Водоснабжение в 7 округах Подмосковья временно ограничили из-за перекладки труб

Участки водовода в зоне трассы М12 Москва — Казань вынесут за пределы стройки. Из-за этого в Балашихе, Лосино-Петровском, Богородском, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Щелкове и Электростали будет приостановлена подача воды.

На магистральном водоводе проводят переустройство труб, так как они попадают в зону строительства трассы М12. Из-за этого работу скважин первого подъема и насосной станции № 1 ВСВ приостановят до 8 июля.

МинЖКХ области и администрации округов организуют резервное водоснабжение. Жителей предупредили о снижении давления и ухудшении качества воды на период проведения работ.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о важных дорожных проектах в Подмосковье.