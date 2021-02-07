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    07 февраля 2021, 14:50

    Водоснабжение полностью восстановят в Химках до конца дня

    Алена Макаренко

    Горячее водоснабжение вскоре полностью восстановят в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
    Водоснабжение полностью восстановят в Химках до конца дня

    Повреждение магистрального трубопровода рядом с домом 2А по улице 8 Марта заметили 6 февраля, около 13:00.

    После этого центральное отопление оперативно подключили по резервной схеме теплоснабжения. Переключение коснулось 345 многоквартирных домов, в которых живет около двух тысяч человек. Горячее водоснабжение подается в здания со сниженными параметрами.

    На месте ЧП работают аварийные бригады ООО «ТСК Мосэнерго» и работники службы «МОС АВС». Ситуацию контролирует Министерство энергетики Московской области.

    Полностью восстановить систему планируется до конца дня.

    Водоснабжение полностью восстановят в Химках до конца дня | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    При любых нарушениях необходимо сообщать в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета.