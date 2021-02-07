Водоснабжение полностью восстановят в Химках до конца дня

Горячее водоснабжение вскоре полностью восстановят в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Повреждение магистрального трубопровода рядом с домом 2А по улице 8 Марта заметили 6 февраля, около 13:00.

После этого центральное отопление оперативно подключили по резервной схеме теплоснабжения. Переключение коснулось 345 многоквартирных домов, в которых живет около двух тысяч человек. Горячее водоснабжение подается в здания со сниженными параметрами.

На месте ЧП работают аварийные бригады ООО «ТСК Мосэнерго» и работники службы «МОС АВС». Ситуацию контролирует Министерство энергетики Московской области.

Полностью восстановить систему планируется до конца дня.

Источник фото: телеканал «360»

При любых нарушениях необходимо сообщать в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета.