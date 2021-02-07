07 февраля 2021, 14:50
Водоснабжение полностью восстановят в Химках до конца дня
Горячее водоснабжение вскоре полностью восстановят в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
Повреждение магистрального трубопровода рядом с домом 2А по улице 8 Марта заметили 6 февраля, около 13:00.
После этого центральное отопление оперативно подключили по резервной схеме теплоснабжения. Переключение коснулось 345 многоквартирных домов, в которых живет около двух тысяч человек. Горячее водоснабжение подается в здания со сниженными параметрами.
На месте ЧП работают аварийные бригады ООО «ТСК Мосэнерго» и работники службы «МОС АВС». Ситуацию контролирует Министерство энергетики Московской области.
Полностью восстановить систему планируется до конца дня.
При любых нарушениях необходимо сообщать в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета.