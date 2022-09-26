Водоснабжение ограничат в отдельных районах Балашихи и Электростали с 27 по 29 сентября | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 14:55 Поделиться Telegram

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Viber Водоснабжение ограничат в отдельных районах Балашихи и Электростали с 27 по 29 сентября

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В Московской области реализуют масштабный проект – там строят новую трассу М-12, которая должна соединить Москву с такими городами, как Казань и Нижний Новгород. В рамках этих работ придется переустроить участок магистрального водовода, который располагается в районе города Электросталь. Протяженность этого водовода составляет 1,3 километра, диаметр равен 1200 миллиметров. Там будут прокладывать участок новой автотрассы длиной в 1,2 километра и ограничат водоснабжение в некоторых городских округах.

В связи с новыми строительными работами придется временно ограничить водоснабжение некоторых домов. Это будет касаться городских округов Балашиха и Электросталь. Ограничения будут действовать на протяжении 49 часов, с 08:00 27.09.2022 по 09:00 29.09.2022 года.

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Ограничения будут действовать полностью на горячее водоснабжение и частично на холодное. Перерывы продлятся днем с 12-00 до 18-00 и ночью с 00 до 06-00 в указанные дни. После того, как работы будут завершены и водоснабжение возобновится в штатном режиме, возможно временное ухудшение качества воды. Жителям Подмосковья уже принесли свои извинения за временные неудобства.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил специалистов, построивших на территории Подмосковья первый участок трассы М-12 Москва — Казань. Глава региона пообщался со строителями и вручил им памятные благодарности.

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