29 января 2024, 12:41
Водоснабжение домов на Советской и Московской улицах восстановили в Балашихе
Водоснабжение 25 многоквартирных домов и двух магазинов в Балашихе временно отключали из-за прорыва трубопровода. Сейчас аварийно-восстановительные работы закончили, подачу ресурса возобновили.
Работы выполнили специалисты Балашихинских коммунальных систем, деятельность которых курирует Министерство ЖКХ Московской области. На период ремонта для жителей улиц Советской и Московской организовали подвоз воды.
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Чтобы отремонтировать трубу, коммунальщикам понадобилось спилить мешающие деревья, для чего оформили порубочные билеты. Асфальт в месте аварии пришлось снять. Утечку и свищ нашли у дома № 10 на улице Советской в микрорайоне Заря. К этому часу аварию полностью ликвидировали.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.
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ЖКХ
Балашиха
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