Подмосковье 30 июля 2023, 12:24 Водоснабжение 45 многоквартирных домов в Воскресенске восстановят к 16:00 МОС АВС

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В лесу возле скважины № 1 в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске в 6:30 произошла утечка на магистральном трубопроводе с холодной водой. Из-за этого остановили работу котельной, которая обслуживает 45 многоквартирных домов. Работы по восстановлению холодной и горячей воды планируют завершить к 16:00, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

На месте работают пять человек и четыре спецмашины.

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«Ремонтом заняты представители МУП „Белоозерское ЖКХ“. Подвоз воды будет обеспечен с привлечением дополнительных сил подведомственного Министерству ЖКХ Московской области ГКУ „МО МОС АВС“ (две цистерны)», — уточнили в ведомстве.

С вопросами можно звонить в МУП «Белоозерское ЖКХ»: 8(496) 445-12-44 или в администрацию Воскресенска: 8 (496) 442-47-21.

Правительство Подмосковья и администрация округа решают вопросы по замене изношенных сетей водоснабжения. «Газпромтеплоэнерго» строит новую котельную, замену труб включили в программу капительного ремонта на 2023–2024 годы, также запланировали другие работы.

Министерство ЖКХ Московской области держит на контроле восстановление водоснабжения в Воскресенске. Жителям принесли извинения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности инфраструктуры для развития региона.

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