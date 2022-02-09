Водопроводную сеть в Павловском Посаде полностью очистят после жалоб

Водопроводную сеть в Павловском Посаде прочистят и продезинфицируют. Причиной для этого стали жалобы людей. Жильцы двух домов увидели личинки комаров на аэраторах смесителей, а другие уже замечали в воде плавающих червей.

Ситуация всерьез обеспокоила жителей домов № 6 и 23 в Интернациональном переулке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Павловского Посада.

Раньше уже был неприятный случай в Интернациональном переулке. Жители обратили внимание на некачественную воду: в ней плавали черви.

Полная очистка

Компания «Энергетик» приступает к прочистке всей системы водоснабжения. Специалисты промоют трубопроводы, узлы и заменят фильтры.

«Со стороны УК „Жилой дом“ будут проведены все работы по промывке внутридомовых сетей холодного водоснабжения», — сообщили в пресс-службе округа.

Компания «Энергетик» продезинфицирует водопроводную сеть и резервуары для чистой воды.

Заключительным шагом станет поквартирный обход жителей, которые видели личинки. Пока что людей предупредили, что из-за очистки могут быть перебои в подаче холодной воды.

Ранее специалисты осмотрели территорию ВЗУ — там в воде не нашли ни примесей, ни посторонних запахов. На время работ водоснабжение микрорайона временно переключили на другую станцию.