Подмосковье 27 ноября 2023, 14:30 Водонапорную башню ХIХ века отреставрируют в Мытищах Компания ПИК

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В Мытищах отреставрируют Водонапорную башню ХIХ века на территории жилого квартала ПИК «Яуза парк». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

К 2027 году башня станет частью общественного пространства, которое благоустроит застройщик. Объект построили в 1896 году по проекту архитекторов Льва Кекушева и Иллариона Иванова-Шица.

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«Возможность дать вторую жизнь исторической башне — это огромная ценность и ответственность. Мы хотим не только сохранить памятник, но и сделать его точкой притяжения», — директор по продукту ПИК Дарья Камышева.

В проекте поучаствует конструкторское бюро «Апрель». Фасады, конструкции перекрытий в виде сводов Монье, лестница на пять этаже находятся в удовлетворительном состоянии, их отреставрируют. Окна заменят, при этом будут использовать оригинальные материалы. Все трещины на фасадах обработают и заделают.

«В концепции мы придерживались принципа сохранения аутентичных исторических элементов и минимального воздействия на памятник. Все новые элементы будут отличаться современным дизайном и при этом подчеркивать ценные подлинные стены и своды», — сообщил управляющий партнер «Апреля» Алексей Фатькин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с патриархом Кириллом реставрацию храмов в регионе.

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