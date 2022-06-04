Водолазы очистили Суворовский пруд в Лосино-Петровском

Пруд в Лосино-Петровском городском округе подготовили к купальному сезону.

До его начала дно водоема обследовали водолазы, очистили от тины и острых предметов. Пробы воды проверили в лаборатории. Анализ показал, что купаться в пруду безопасно. Вода без патогенных микроорганизмов.

Также здесь организовали работу спасателей. Привести водоем в порядок помогла губернаторская программа «Формирование комфортной городской среды». В рамках этого же проекта облагородят Суворовский парк.

«Непосредственно на Суворовских прудах оборудование всех подходов в современном стиле, красивом. Это позволит чувствовать себя здесь намного комфортней. Эстетично будет», — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.