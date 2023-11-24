Подмосковье 24 ноября 2023, 13:33 Водолазы «Мособлпожспаса» сдали профессиональный экзамен в Одинцове Телеканал «360»

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Ежегодная водолазная комиссия прошла в селе Успенское Одинцовского округа. На сборах проверили знания и навыки 53 спасателей-водолазов «Мособлпожспаса» со всего Подмосковья.

Водолазы прошли тестирование и выполнили практическое задание. Первым этапом стала теоретическая часть. Специалисты тянули билеты с вопросами на знание мер безопасности и правил по охране труда при проведении водолазных работ.

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После этого водолазы отправились в тренировочный бассейн, имитирующий отсек затонувшего корабля. В их задачи входила сборка и разборка герметичного фланца.

Сборы проходили на протяжении трех дней. Все водолазы успешно прошли комиссию.

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