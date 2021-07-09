Перечислены безопасные для купания водоемы в Подмосковье

Для купания стоит выбирать чистые водоемы, которые находятся подальше от дачных поселков. В Подмосковье отдохнуть можно на Люберецком карьере или озере Глубокое. Об этом рассказал член ОНФ по направлению «Экология» в Московской области Антон Хлынов.

«Люди очень любят купаться на Люберецких карьерах, значит можно считать, что вода там относительно чистая. Например, озеро Глубокое, которое находится в границах региональной ООПТ можно считать относительно чистым. Тростенское озеро тоже является особо охраняемым природным объектом», — перечислил Хлынов «Радио 1».

Он добавил, что осторожно нужно относиться к водоемам, расположенным у строек и дачных поселков. В качестве примера представитель движения привел озеро Бисерово. Раньше этот водоем был довольно чистым, но сейчас в него попадают неочищенные стоки из поселков.

«Большая часть водоемов в Московской области в силу высокой плотности застройки нашего региона в той или иной степени загрязнена или подвержена риску загрязнений, поэтому купаться в этих водоемах нужно с большой осторожностью», — подчеркнул Хлынов.

По его словам, в первую очередь стоит посмотреть, откуда питается водоем и что располагается в зоне его водосбора.