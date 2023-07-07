Подмосковье 07 июля 2023, 10:37 Водоемы в 9 округах Подмосковья расчистили по программе «100 прудов и озер» с начала года ГБУ "Дирекция экологических проектов"

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В Подмосковье реализуется программа «100 прудов и озер». В этом году в ее рамках расчистят 40 водоемов в 28 округах. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

«Работы идут хорошими темпами. На сегодняшний день уже расчищено 14 водоемов в Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском округах, а также в Волоколамске, Балашихе, Егорьевске, Клину, Ступине и Фрязине», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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На данный момент работы ведутся еще на семи водоемах Подмосковья. Самый большой объект — озеро Новоникольское в Шаховской площадью в 35 гектаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что работы по очистке водоемов проведут в четырех округах Подмосковья. Он подчеркнул, что что от жителей области поступает большой запрос на отдых и прогулки около воды.

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